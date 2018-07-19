Borsa, günü yüzde 0.74’lük yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,74’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 680,98 puanlık artışla 93 bin 2 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,95 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 2,45 yükseldi.
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa, günü yüzde 0.74’lük yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,74’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 680,98 puanlık artışla 93 bin 2 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira oldu. Bankacılık...