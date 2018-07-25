EKONOMİ:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:23

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 3,51’lik yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,51’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 3.234 puanlık artışla 95 bin 368 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,3 milyar lira oldu. Bankacılık...

Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa, günü yüzde 3,51’lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,51’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 3.234 puanlık artışla 95 bin 368 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 6,41, holding endeksi ise yüzde 3,28 değer kazandı.
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