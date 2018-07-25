Borsa, günü yüzde 3,51’lik yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,51’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 3.234 puanlık artışla 95 bin 368 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 6,41, holding endeksi ise yüzde 3,28 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa, günü yüzde 3,51’lik yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,51’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 3.234 puanlık artışla 95 bin 368 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,3 milyar lira oldu. Bankacılık...