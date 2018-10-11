Borsa, günü yüzde 0,32’lik yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,32’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 306 puanlık artışla 94 bin 747 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,52 azaldı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa, günü yüzde 0,32’lik yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,32’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 306 puanlık artışla 94 bin 747 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira oldu. Gün sonunda...