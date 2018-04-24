Borsa, güne yüzde 0,27’lik düşüşle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,27’lik düşüşle başladı. Endeks, 302,10 puanlık azalışla 110 bin 630 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi 1,37, holding endeksi de yüzde 0,04 değer kaybetti.
Borsa haftanın ilk iş gününe düşüşle başladı
Borsa, güne yüzde 0,27’lik düşüşle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,27’lik düşüşle başladı. Endeks, 302,10 puanlık azalışla 110 bin 630 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi 1,37, holding endeksi de...