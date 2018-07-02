Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,44’lük düşüşle başladı. Endeks, 425,63 puanlık azalışla 96 bin 94 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi 0,90, holding endeksi de 0,71 değer kaybetti.

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