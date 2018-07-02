Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,44’lük düşüşle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,44’lük düşüşle başladı. Endeks, 425,63 puanlık azalışla 96 bin 94 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi 0,90, holding endeksi de 0,71 değer kaybetti.
Borsa haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,44’lük düşüşle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,44’lük düşüşle başladı. Endeks, 425,63 puanlık azalışla 96 bin 94 puan olurken, açılışta...