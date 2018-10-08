Borsa, haftanın ilk iş gününe yüzde 0,79’luk düşüşle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, haftanın ilk iş gününe yüzde 0,79’luk düşüşle başladı. Endeks, 751,29 puanlık azalışla 94 bin 132 puandan başlarken açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,01, holding endeksi de yüzde 1,02 değer kaybetti.
Borsa haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftanın ilk iş gününe yüzde 0,79’luk düşüşle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, haftanın ilk iş gününe yüzde 0,79’luk düşüşle başladı. Endeks, 751,29 puanlık azalışla 94 bin 132 puandan başlarken açılışta...