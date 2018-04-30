Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,30’luk yükselişle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,30’luk yükselişle başladı. Endeks, 325,97 puanlık artışla 107 bin 940 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi 0,32, holding endeksi de yüzde 0,47 değer kazandı.
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,30’luk yükselişle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,30’luk yükselişle başladı. Endeks, 325,97 puanlık artışla 107 bin 940 puan olurken, açılışta...