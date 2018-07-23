Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,78’lik yükselişle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,78’lik yükselişle başladı. Endeks, 729,71 puanlık artışla 94 bin 812 puandan başlarken açılışta bankacılık endeksi 1,22, holding endeksi 0,75 değer kazandı.
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,78’lik yükselişle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,78’lik yükselişle başladı. Endeks, 729,71 puanlık artışla 94 bin 812 puandan başlarken açılışta...