Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,56’lık yükselişle tamamladı. Endeks, 599,14 puanlık artışla 107 bin 614 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,77 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0.48 azaldı.

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