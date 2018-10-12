Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 2,02’lik yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 2,02’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 1.909 puanlık artışla 96 bin 657 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,20, holding endeksi de yüzde 1,56 değer kazandı.
Borsa haftayı yükselişle tamamladı
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 2,02’lik yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 2,02’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 1.909 puanlık artışla 96 bin 657 puandan kapanırken, toplam...