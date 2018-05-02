EKONOMİ:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:25

Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,37’lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,0,37’lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya...

Borsa ilk yarıda düştü
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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,37’lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,0,37’lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 396,98 puanlık azalışla 103 bin 895 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi de yüzde 0,98 değer kaybetti.
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