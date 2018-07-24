Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,56’lık azalışla müzayede işlemlerine verilen araya girdi.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,56’lık azalışla sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 533,59 puanlık artışla 94 bin 771 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi 0,33 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,22 arttı.
Borsa ilk yarıda düştü
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,56’lık azalışla müzayede işlemlerine verilen araya girdi.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,56’lık azalışla sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi....