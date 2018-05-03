Borsa ilk yarıda yatay

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,08’lik hafif yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 81,21 puanlık artışla 104 bin 806 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,44 azaldı.

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