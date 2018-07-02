Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,38’lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 368,40 puanlık artış 96 bin 888 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi 0,31, holding endeksi de 0,38 değer kazandı.

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