Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,23’lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,23’lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 222,12 puanlık artış 96 bin 995 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi 0,75 değer kaybetti. Holding endeksi ise yatay seyretti.
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,23’lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,23’lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen...