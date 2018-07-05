Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,36’lık yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.319 puanlık artışla 98 bin 549 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi 1,43, holding endeksi de 1,01 değer kazandı.

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