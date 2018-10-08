Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,24’lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,24’lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 226,08 puanlık azalışla 95 bin 109 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi 2,40 yükselirken holding endeksi ise 0,29 değer kaybetti.
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,24’lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,24’lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen...