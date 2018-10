Borsan’dan “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na tam destek

Borsan Grup CEO’su Mehmet Arbek Akay, “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”na destek kapsamında aydınlatma ve LED ürünlerinde yüzde 10 indirim yapacaklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na bir destek de Samsun’un ve Türkiye’nin en önemli şirketlerinden biri olan Borsan Grup’tan geldi. Borsan Grup CEO’su Mehmet Arbek Akay, şirket olarak Türkiye’nin geleceği ve ekonominin iyileşmesi için şirket olarak ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.

“Bu zor süreçte işçi istihdamımızı yüzde 20 arttırdık”

Yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen işçi çıkartmayıp, mobilya, aydınlatma ve LED üretimi, alüminyum kablo, bakır kablo ile özel tasarım kablo üretimi yapan 5 fabrikada bu yıl içerisinde istihdamı yüzde 20 arttırdıklarını vurgulayan Mehmet Arbek Akay, “Borsan Grup olarak Samsun’da 5 fabrika ile faaliyet gösteriyoruz. İstanbul ve İtalya’daki fabrikalarımızın da Samsun’a taşınmasını gerçekleştirdik. Böylelikle çok güçlü ve rekabetçi bir ortamda üretim yapmaya devam ediyoruz. Borsan çok güçlü bir şirket. Özellikle kablo ihracatı ve iç piyasadaki gücüyle çok önemli bir markayız. Bu sene yüzde 55 ihracat, yüzde 45 de iç piyasa satışı gerçekleştirdik. Yaşanan ekonomik durumdan özellikle iç piyasada biz de kısmen olumsuz etkilendik. Bu duruma önceden hazırlıklıydık, önlemlerimizi almıştık. Aldığımız önlemler neticesinde sadece Borsan Kablo’daki istihdamımızı yüzde 20 arttırdık. Bu süreçte işçi çıkarmadık. Toplamda Borsan Grup olarak 2 bin 200 çalışanımız bulunuyor” dedi.

“Katma değeri daha yüksek ürünlere yöneliyoruz”

Türk sanayisinin en çok ihtiyaç duyduğu konunun katma değeri yüksek ürünler olduğunu belirten Akay, bununla alakalı yapımı tamamlanan AR-GE Merkezi’nin 2 ay içerisinde faaliyete geçeceğini ifade ederek, “AR-GE Merkezi ile gelecekteki katma değerli ürünler, savunma sanayi ürünleri ve medikal gibi birçok alanda ürünlerimiz olacak. Türkiye’deki katma değerli ürünlerin artması yönünde ciddi proje çalışmaları yapıyoruz. Gelecek dönemde satıştaki ürünlerimizin rekabetçiliğini arttıracağı gibi, ihracatta da bizi 2019 yılında yüzde 75’lik bir orana ulaştırmasını hedefliyoruz. Türkiye’ye katma değer sağlayan ve hizmet veren bir şirket olarak çalışmaya devam edeceğiz. Şirketlerimizde önemli kültür değişiklikleri ve globalleşmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

“Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na tam destek”

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na destek verdiklerini belirten Mehmet Arbek Akay, şunları söyledi:

“İçerisinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda Türkiye son 2-3 ayda çok zor bir süreçten geçti. Bununla birlikte biz de şirket olarak bu sıkıntıları nasıl aşarız, ülkemize nasıl katkı veririz diye bir çaba içerisine girdik. Samsun’un önde gelen şirketlerinden biri olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na büyük destek verme arzusu içerisindeyiz. Ham maddesi kıymetli metal ve plastik gibi tamamen dolarla alınan ürünlerimiz var. Bu ürünlerde çok fazla katkı yapma şansımız olmamasına rağmen içerisinde işçiliğin ve istihdamın katma değerinin daha fazla olduğu ürünlerde biz de bu kampanyalara destek vereceğiz. Bu ürünler özellikle aydınlatma ve LED ürünlerinde biz de kampanyaya destek verme adına yüzde 10’luk bir indirim yaptık. Bu haftadan itibaren bu ürünlerde yüzde 10 indirim yaparak kampanyaya dahil olduk. Umuyoruz ki ülkemiz bu zorlu süreçten daha da güçlü çıkıp, geleceğe daha aydınlık bir şekilde bakabilir. Şirket olarak bunun için elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye hazırız. Bunun için tüm gücümüzle her şeyi ortaya koyacağız. Bizi güzel günler bekliyor. Her düşüşün bir kalkışı, her zorluğun arkasından bir ferahlık vardır. Daha çok çalışmalıyız. Biz de bütün çalışmalarımızı ve bakış açımızı bu yöne doğrulttuk. Ülkemiz için daha çok çalışıp, daha çok katma değer üreteceğiz. Gelecekteki 5 sene içerisinde elektronik sektörü ve kablo sektöründe Türkiye’nin en değerli firmalarından bir tanesi olma hedefiyle koşmaya devam ediyoruz.”