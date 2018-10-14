Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor

Türkiye’nin ihracatında ikinci, Ege Bölgesi’nin ihracatında üçüncü büyük pazar konumundaki İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma süreciyle Brexit’in Türk gıda ihracatçılarına İngiltere pazarında yeni fırsatlar sunacağını belirten Christiel International Ltd. Satış Müdürü Dean Harris, Türk ihracatçılarına İngiltere’yi hedef pazar olarak gösterdi.

Ege İhracatçı Birliklerinde düzenlenen “Brexit Sonrası İngiltere” konulu toplantıda konuşan Christiel International Ltd. Satış Müdürü Dean Harris, İngiltere’nin gıda ihtiyacının yüzde 50’sini ithalat yoluyla karşıladığını dile getirdi. Harris, "İngiltere 2017 yılında 229 milyar sterlin gıda ürünleri tüketti. Bu ithalatının yüzde 70’i Avrupa Birliği’nden oldu. Brexit sonrası Türk gıda sektörü açısından gelecek parlak. Şu anda AB ile var olan anlaşmalar nedeniyle dezavantajlı görünen durum Brexit ile fırsata dönüşebilir. Türkiye, İngiltere’ye zeytinyağı, hazır gıdalar, şekerlemeler, atıştırmalıklar ihraç etmeniz mümkün" diye konuştu.

"İngiltere’de 500 bin Türk var, bu büyük avantaj"

Türk firmalarının İngiltere’de bilinen ve güvenilir markaları satın alarak İngiliz tüketici nezdinde itibar kazanabileceğine işaret eden Harris şöyle konuştu:

"Türkiye’de imal edip, İngiliz markası ile İngiltere’ye satabilirsiniz. Bu sizlere rekabette avantaj sağlar. İngiltere’de yaşayan 500 bin Türk var. Bu da sizler için büyük fırsat."

"Brexit sonrası tarifeler, gümrük vergileri kalkabilir"

Brexit sürecini Türk konfeksiyon ve deri sektörleri açısından değerlendiren Estate Kurucu Ortağı ve Müdürü Mike Rowe ise, konfeksiyon ve deri sektörlerinin İngiltere’ye ihracatında şu anda gümrük vergilerinin sıfır olduğunu, bu nedenle bu sektörlerin İngiltere’ye ihracatında engel olmadığını, Brexit sonrası için ise bir netlik olmadığını kaydetti. İngiliz halkının 2010 ekonomik krizi sonrasında Avrupa Birliği’ne her yıl ödenen 90 milyar sterlini ödemek istemediğini, Avrupa Birliği’nden ayrılma ile sonuçlanan referandum sürecinin bu nedenle yaşandığını anlatan Rowe, "Brexit sonrası tarifeler, gümrük vergileri kalkabilir. Türk üreticilerinin ucuza mal etme avantajları var. Türkiye’nin karşısına çok daha anlamlı imkanlar çıkabilir. 2019 yılında İngiltere’de perakende sektörüne ilgi artacak. Türk deri sektörü firmaları İngiltere’de mağazacılıkta büyüyebilirler" dedi.

"İhracatçılarımıza güven veriyor"

İngiltere’nin Türkiye’nin ihracatında 9 milyar 334 milyon dolarlık tutarla ihracat listesinde ikinci sırada olduğuna dikkati çeken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması anlamına gelen Brexit’in hayata geçmesine 6 ay kala AB ve İngiltere’nin henüz çıkışla ilgili yol haritasında anlaşmaya varmadığının altını çizdi. Türkiye ile İngiltere’nin stratejik işbirliğinin Brexit sonrasında da devam edeceğine inandıklarını ifade eden Eskinazi, “Ticaret Bakanlığımız, İngiltere ile Türkiye arasında yeni dönemde ayrı ve güçlü bir serbest ticaret anlaşması ya da serbest ticaret anlaşması modelinde bir anlaşma yapmak için çalışmalar yürütüyor. Bu hazırlıklar ihracatçılarımıza güven veriyor. Ege İhracatçı Birlikleri’nden İngiltere’ye yapılan ihracat 749 milyon dolar olarak gerçekleşti. İngiltere, Birliklerimizin ihracat listesinde üçüncü basamakta yer aldı. Ege Bölgesi’nden İngiltere’ye en fazla ihracat yapan sektörümüz 135 milyon dolarla kuru meyve sektörü olarak öne çıkıyor. İngiltere’ye yapılan konfeksiyon ürünleri ihracatı 95 milyon dolar, elektrik-elektronik ürünleri ihracatı 80 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı 71 milyon dolar tutarında gerçekleşti" diye konuştu.