BTC Fiyatı Yükseliyor, Bitcoin Nedir İle İlgili Aramalar Artıyor

Son birkaç aydır ve özellikle son haftalarda lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) muazzam bir artış hareketi sergiliyor. Bu da insanların yeniden Bitcoin’e ilgi duymasına sebep oluyor. ortaya çıkan verilere göre her ne kadar “Bitcoin nedir?, BTC nedir?” aramaları 2017 yılına yaklaşmış olmasa da BTC ile ilgili aramaların 2017’ye kıyasla üç katına çıktığı görülüyor.

Bitcoin Nedir?

En kısa ve basit tanımıyla Bitcoin bir kripto para birimidir. 2009 yılında piyasaya sürülen ve kullanıcı ile buluşan Bitcoin’i en büyük özellikleri arasında merkeziyetsiz olması yer alıyor. Zaten bu sebeple de Bitcoin’in yaratıcısının kim ya da kimler olduğu bilinmiyor. Bu konuyla ilgili elimizde olan tek bilgi “Satoshi Nakamoto” takma adının kullanıldığı.

Zaman zaman Elon Musk ya da Adam Back gibi ünlü isimlerin Satoshi Nakamoto olabilecekleri iddia edilmiş olsa da henüz kimin ya da kimlerin Bitcoin’in kurucu olduğu bilinmiyor. Bununla birlikte bugüne kadar Nakamoto olduğu iddia edilen kişilerin hemen hepsinin bu durumu reddettiği görülüyor.

Bunlara ek olarak Bitcoin’in herhangi bir merkez bankası ya da finansal kurumla da bir bağı bulunmuyor. Dolayısıyla işlemler tamamen kişiden kişiye gerçekleşiyor. Bitcoin’in whitepaper’ının başlığı da BTC’nin amacını net bir şekilde ortaya koyuyor: Kişiden Kişiye Elektronik Nakit Sistemi. Yani BTC aradan aracıları çıkararak kişilerin parasal anlamda özgür olmasını hedefliyor.

Ortaya çıktığı günden bu yana özellikle fiyatı ile dikkat çeken Bitcoin’in 2017 yılında rekor kırması ile Google gibi arama motorlarında “Bitcoin nedir?, BTC nedir?” aramalarında çok büyük artışlar görüldü. Çünkü o dönemde insanlar Bitcoin’in ne olduğunu merak ediyordu ve belki de nasıl BTC ile para kazanabileceklerini öğrenmek istiyordu.

Bitcoin Aramaları Artıyor

Elde edilen son verilere göre 2017 yılında “Bitcoin nedir?, BTC nedir?” aramaları fiyatla birlikte aynı doğrultuda ilerledi ve 2017 Aralık’ta zirveye ulaştı. Sonrasında ise günümüzde de dahil olmak üzere o seviyeler görülmedi.

Ancak ortaya çıkan bazı bilgiler aslında Bitcoin ile ilgili aramaların 2017 yılının üç katına çıktığını, ancak bu aramaların “Bitcoin nedir?, BTC nedir?” şeklinde olmadığını belirtiyor. Bitcoinhaber.net adlı kripto para haber sitesinde de belirtildiği gibi kullanıcılar 2017 yılında Bitcoin’in ne olduğuna merak saldı ve BTC’nin ne olduğu öğrenilmeye baladın. Ancak artık kullanıcılar Bitcoin ile ilgili daha net bilgiler elde etmek ve daha derinde bi şekilde Bitcoin'i anlamak istiyor gibi görünüyor.

Yapılan açıklamalara göre Google gibi arama motorlarında artık “Bitcoin madenciliği, Bitcoin haberleri, Bitcoin fiyatı, Bitcoin borsaları” gibi BTC ile ilgili aramalarda artışlar yaşanıyor. Bu da aslında işlerin göründüğü gibi olmadığını ve BTC ile ilgili aramaların 2017 yılına kıyasla üç kat arttığını ortaya koyuyor.

Bu durumun piyasa için olumlu bir gelişme olduğu düşünülebilir. Çünkü insanlar artık sadece BTC ile kolay para kazanmaya çalışmıyor, Bitcoin’in ne olduğunu da net bir şekilde anlamak istiyor. Dolayısıyla bu veriler Bitcoin’in benimsenmesinin de pozitif yönde artacağı şeklinde ve günlük işlemlerde de kullanıma başlanma yönünde bir adım olarak değerlendirilebilir.