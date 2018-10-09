EKONOMİ:
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09 Ekim 2018 Salı 18:29

BTSO Başkanı Burkay: “Enflasyonla mücadele güçlü kalkınma hamlesinin yolunu açacak”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ programını desteklediklerini belirterek, “Kalkınma hedeflerimizin önündeki en büyük engel yüksek enflasyondur. Seferberlik ruhuyla...

BTSO Başkanı Burkay: 'Enflasyonla mücadele güçlü kalkınma hamlesinin yolunu açacak”
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ programını desteklediklerini belirterek, “Kalkınma hedeflerimizin önündeki en büyük engel yüksek enflasyondur. Seferberlik ruhuyla başlatılan güçlü mücadelenin başarıya ulaşacağına inancımız tamdır” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan enflasyonla mücadele programına ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkan Burkay, “Enflasyonu tetikleyen temel ürünlerdeki fiyat indirimleriyle beraber, iç piyasadaki hareketlilik yeniden sağlanacaktır. Diğer taraftan özel sektörümüzün üretim maliyetlerinin dengelenmesi, finansmana erişim ve vergi alanında yapılan düzenlemeler, enflasyonla mücadeleyle birlikte iş dünyamızın elini güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Ekonomi yönetiminin toplumun tüm kesimleriyle istişare ederek gerçekçi hedefler ortaya koyduğunu belirten İbrahim Burkay, şunları kaydetti:

“İş dünyamızın önündeki en büyük engellerin başında fiyat istikrarsızlığı bulunuyor. Bu kapsamda enflasyon sepetindeki ürünlere uygulanacak yüzde 10’luk indirimler oldukça önemli. Bununla birlikte firmalarımızın üretim maliyetlerini düşüren ve işletmelerimize finansmana erişim kolaylığı sağlayan uygulamalar da piyasalara moral ve motivasyon aşılamıştır. İstişare kültürü ile iş dünyamızın beklentilerini hayata geçiren Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a ve hükümetimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Topyekûn mücadele gerektiren enflasyon programına Bursa iş dünyamızın da gerçekleştirecekleri indirimlerle en yüksek düzeyde katkı sağlayacaklarına yürekten inanıyorum.”
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