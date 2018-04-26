BTSO ihracat için dünyayı Bursa’ya getirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Ticari Safari Projesi çerçevesinde son 1 ayda gayrimenkul, tekstil ve gıda sektörlerinde 800’ü aşkın iş adamını Bursa’da ağırladı. Bursalı firmaların ihracat yolculuğunda her zaman yanında olduklarını...

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Ticari Safari Projesi çerçevesinde son 1 ayda gayrimenkul, tekstil ve gıda sektörlerinde 800’ü aşkın iş adamını Bursa’da ağırladı. Bursalı firmaların ihracat yolculuğunda her zaman yanında olduklarını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “İş insanlarımızın ihracatçı kimliklerini güçlendirecek hamlelerimizi yeni dönemde de sürdüreceğiz” dedi.

Bursa iş düyasının çatı kuruluşu BTSO, şirketlerin dış ticaretini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. 2013 yılından bu yana sürdürdüğü Ticari Safari Projesi ile yüzlerce firmayı ihracatçı yapan BTSO, aynı zamanda dünyanın önemli alıcılarını Bursalı firmalarla buluşturuyor. Şimdiye kadar 100’e yakın ülkeden yabancı alıcıyı firmalarla iş birliği masalarında buluşturan BTSO, firmaların ihracatçı kimliğini güçlendirecek yeni organizasyonlara ara vermeden devam ediyor.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, güçlü ülke olmanın en önemli unsurunun güçlü bir ekonomiye sahip olmak olduğunu söyledi. BTSO olarak sektörlerin dış ticaretini artırdıklarını ve iş insanlarının yüzünü dünyaya çevirdiklerini kaydeden Burkay, sadece Küresel Fuar Acentesi Projesi ile 5 bin 500’den fazla sektör temsilcisinin katılımıyla 150’ye yakın yurt dışı organizasyonuna imza attıklarını vurguladı. Ticari Safari Projesi kapsamında ise son 4 yılda 16 bini aşkın iş adamını Bursa’ya getirdiklerini kaydeden Burkay, “Odamızın projelerinin katkısıyla son 4 yılda 920 yeni ihracatçı kazandık. BTSO organizasyonlarıyla yurt dışına çıkan birçok firmamız ilk defa ihracat yaptı. Bununla birlikte birçok şirketimiz de dış ticaret departmanı kurma kararı aldı. Tüm bunlar projelerimizin ne denli başarılı olduğunu gösteriyor. Bursa iş dünyası olarak ürünlerimizi dünya pazarlarıyla mutlaka daha fazla buluşturmamız gerekiyor” diye konuştu.

Firmaların ihracatçı kimliğini güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Burkay, son 1 ayda 50’ye yakın ülkeden iş insanını Bursa’da ağırladıklarını ifade etti. Gayrimenkul, gıda ve tekstil sektörüne yönelik alım heyeti organizasyonlarıyla 800’e yakın iş insanının Bursalı firmalarla iş görüşmeleri yaptığını kaydeden Başkan Burkay, “Son 1 ayda 800 iş adamını Bursa’da ağırlamamız oldukça önemli. Ekonomi Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz alım heyeti programları sayesinde firmalarımız önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Sadece gıda ve tekstil alım heyetinde 4 bine yakın iş görüşmesi gerçekleştirildi. Bu görüşmelerin önemli bir kısmı da olumlu sonuçlandı” ifadelerini kullandı.