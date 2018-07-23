EKONOMİ:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:07

BTSO Yüksek İstişare Kurulu’nu oluşturdu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), şehir ekonomisini ortak akılla geleceği taşımak için ‘Yüksek İstişare Kurulu’nu oluşturdu.Nisan ayında gerçekleştirilen organ seçimlerinin ardından Bursa’yı 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaştıracak...

BTSO Yüksek İstişare Kurulu'nu oluşturdu
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), şehir ekonomisini ortak akılla geleceği taşımak için ‘Yüksek İstişare Kurulu’nu oluşturdu.

Nisan ayında gerçekleştirilen organ seçimlerinin ardından Bursa’yı 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaştıracak güçlü bir meclisin oluştuğunu hatırlatan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Yeni yönetimimiz,, meclisimiz, komitelerimiz ve konseylerimizle birlikte hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir Bursa için de çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz. Bu kapsamda kentimizin ve ülkemizin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat başarılarıyla Bursa iş dünyasının en önemli aktörleri arasında yer alan değerli sanayici ve iş insanlarımızın katılımlarıyla Yüksek İstişare Kurulumuzu da oluşturduk. Birbirinden tecrübeli ve başarılı isimlerden oluşan BTSO Yüksek İstişare Kurulu’muzun kıymetli üyelerine yapacakları çalışmalar için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Kurulumuzun Odamız ve kentimiz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BTSO Yüksek İstişare Kurulu’nun 22 kişiden oluşacağını belirten Başkan Burkay, “Yüksek İstişare Kurulu’muzda stratejik nitelik taşıyan konularda görüş ve önerileri değerlendirme fırsatı bulacağız. Bursa ekonomisi, bilgi ve deneyimle birlikte dinamizmini de çok güçlü bir şekilde hissettirerek gelecek hedeflerine kararlılıkla yürüyecektir” diye konuştu.

İbrahim Burkay Başkanlığındaki BTSO Yüksek İstişare Kurulu şu isimlerden oluştu: Ahmet Özkul, Ali Moral, Cavit Çağlar, Celal Sönmez, Erol Türkün, Faik Çelik, Fatma Durmaz Yılbirlik, Hasan Aslanoba, Hüseyin Özdilek, Mehmet Burkay, Mehmet Celal Gökçen, Muhammed Etkeser, Muharrem Yılmaz, Mustafa Gürses, Nezir Gencer, Oya Coşkunöz, Ömer Kızıl, Önder Matlı, Sabahattin Gazioğlu, Steven Young ve Yusuf Akkaş.
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