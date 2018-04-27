“Bu sene bal üretimi yüzleri güldürecek”

Türkiye’de geçen sezon 7 milyon 991 bin 71 kovandan 114 bin 471 ton bal üretimi sağlandığını belirten Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, mevsimsel etkilerin olumlu seyrine bağlı olarak rekoltenin bu sezon oldukça yüksek olacağını söyledi.

Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, Türkiye’deki bal bal üretimi rakamlarını değerlendirerek, bu yılki öngörüsünü paylaştı. Aksoy, bu sene bal üretimindeki rekoltenin beklentileri aşacağını söyledi. Türk balının geçen yıl ABD ve Almanya başta olmak üzere 48 ülke pazarına girdiğini söyleyen Aksoy, “Son 5 yılda ise dünyanın dört bir yanına yaklaşık 26 bin ton bal ihraç edilerek, karşılığında 95 milyon 258 bin 200 dolar gelir sağlandı. Geçen yıl 7 milyon 991 bin 71 kovandan 114 bin 471 ton bal üretimi gerçekleştirildi. Mevsimsel etkiler geçen seneye göre çok daha iyi. Bu sene bal üretimindeki rekolte beklentileri aşacak” diye konuştu.

“Bu yıl bal üretimi artış gösterecek“

Bal üretimi konusunda ülke olarak sahip olduğumuz avantajların oldukça fazla olduğunu dile getiren Aksoy, ‘’Ülkemizin bitki florasının zenginliği ve çok sayıda yaylaya sahip olması bal üretimi için oldukça önemli bir ölçüt. Bu koşullarla birlikte bu yılı geçen seneye göre kıyasladığımızda mevsimsel etkilerin daha iyi olduğunu gözlemliyoruz. Bu üretimde rekolte artışı beklentimizi güçlendiriyor. Arılar nektar toplamaya başladı. Geçen sene kısmen gözlemlediğimiz problemler arasında arıların telef olması da üretimi bir miktar etkilemişti. Bu hususların bizi bu sezon olumsuz etkilemeyeceğini düşünürsek oldukça iyi bir bal sezonu bekliyoruz. Bu yıldan oldukça umutluyuz, verimli bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. Özellikle 100 kovandan ortalama 1,5 tonun üzerinde bal üretiminin gerçekleşmesini ön görüyoruz’’ açıklamasında bulundu.

“Bal üretimi için sektörel bilinçlenme ve ihracat şart”

Geçen yıl yaklaşık 115 bin tona ulaşan bal üretiminin son 5 yılın en yüksek üretimi olduğuna dikkat çeken Aksoy, ‘’Yıllardır bal sektörünü yukarıya taşımak için uğraşıyoruz. Sektördeki ağırlığımız dünya sofralarını tatlandırıyor. Ancak yine de sektördeki bilinçlenmeyi arttırmalı ve bal ile ilgili daha fazla tanıtım yapmalıyız. İhracat rakamlarından elde ettiğimiz gelirler oldukça yüz güldürücü ancak balın ihracat ayağını daha da güçlendirmemiz gerek. Toplam 5 yılda ürettiğimiz 525 bin ton balın sadece yaklaşık 26 bin tonunu ihraç edebildik. Toplam üretimi dikkate alırsak bu rakamın az olduğunu gözlemliyoruz. Üretimde verimliliği arttırmaya odaklanmalı, markalar olarak balımıza daha da fazla sahip çıkmalıyız. Özellikle Ortadoğu ve Arap ülkeleri balımıza talip, bu ülkelerle ilişkilerimizi daha da güçlendirmemiz gerek’’ diye konuştu.