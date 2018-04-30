Budakoğlu’na yılın yöneticisi ödülü verildi

Londra’da Europe Business Asembly tarafından gerçekleştirilen Liderler Zirvesi’nde ‘Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık şirketi ‘Kalitede Mükemmellik’ ödülü alırken şirketin yönetim kurulu başkanı Baki Budakoğlu ise ‘Yılın...

Londra’da Europe Business Asembly tarafından gerçekleştirilen Liderler Zirvesi’nde ‘Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık şirketi ‘Kalitede Mükemmellik’ ödülü alırken şirketin yönetim kurulu başkanı Baki Budakoğlu ise ‘Yılın Yöneticisi’ ödülü ile taltif edildi.

Bu yıl 17 Nisan’da Londra’da düzenlenen ‘Londra 2018 Uluslararası Liderler Zirvesinde kalitede mükemmellik ve yılın yöneticisi ödülü Malatyalı işadamı Baki Budakoğlu ve şirketine verildi.

Bölgesel liderlerin, yatırımcıların ve dünyanın birçok bölgesinden akademik ve girişimcilerin katıldığı 2018 Uluslararası Liderler Zirvesine katılan iş dünyasının saygın temsilcileri işlerini geliştirme adına da ikili görüşmelere katıldı. Konuşmaların ardından 2018 Başarı Zirve komitenin düzenlediği ödül töreninde uluslararası ödüller, iş sosyal alanında kurumsal sosyal sorumluluk, uluslararası ilişkiler, ekonomi, siyaset, bilim ve sosyal aktiviteler alanlarında sahiplerini buldu.

Ödül töreninde ‘Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi, zirve Liderlerin özel ödülü olan ‘Kalitede Mükemmellik’ ödülüne layık görülürken ödülün ana hatları olarak özellikle şirketlerin başarıları, iş ortakları ve müşterileri baz alındı. Ödüller Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Baki Budakoğlu tarafından alındı.