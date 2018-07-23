Buldan’da sezonun ilk üzüm hasadı

Ege Bölgesi’nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Denizli’nin Buldan ilçesinde ‘sultaniye’ diye adlandırılan çekirdeksiz üzüm hasadı başlarken, üreticiler bu yıl rekoltenin düşük ancak kalitenin iyi olduğunu söyledi.

Ege Bölgesi’nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Denizli’nin Buldan ilçesinde ‘sultaniye’ diye adlandırılan çekirdeksiz üzüm hasadı başlarken, üreticiler bu yıl rekoltenin düşük ancak kalitenin iyi olduğunu söyledi.

Buldan’da üzüm hasadının başlamasıyla çubuklardaki ilk üzümler işçiler tarafından toplanmaya başlandı. İlk hasadın yapılması dolayısıyla Kaymakam Hatice Cemre İncesu, İlçe Tarım Müdürü Serdal Uğur, Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al üzüm bağlarında çalışanları ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Heyet, işçilerle birlikte üzüm kesmeyi de ihmal etmedi. 31 bin 700 dekarlık üzüm bağlarında çekirdeksiz sultaniye, 6 bin 482 dekar alanda da çekirdeksiz olmak üzere toplamda 38 bin 182 dekar alanda üzüm yetiştirildiği kaydedildi. İlk hasadın yapılmasının ardından açıklamalarda bulunan Uğur bu yıl bölgeden 85 bin 638 ton üretim beklediklerini ifade ederek, “Bahar aylarında yaşadığımız aşırı yağışlar ve iklimden dolayı bu yıl rekoltenin düşük olacağını tahmin ediyoruz. Çiftçilerimizin üretici kayıt belgelerini mutlaka almalıdırlar” dedi.

İşçiler tarafından kesilen üzümler özenle kasalara yerleştirilerek daha sonra alıcı şirketlere gönderilmek üzere kamyonlara yüklendi.

“TMO’dan müdahale bekliyoruz”

Hasat döneminin başlaması ile ilgili bilgi veren Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al ise geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım yapmasını ve özellikle de taban fiyatlarını belirlemesini beklediklerini ifade etti. Bölgede üzümün önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu ifade eden Başkan Al, “Bölgemizde 100 bin tona yakın sultaniye çekirdeksiz üzüm üretimi yapılmaktadır. Bu sene rekoltede biraz düşüşümüz var ama kalitemiz çok güzel. Üreticilerimiz insanların gönül rahatlılığı ile yiyebilecekleri bir üzüm yetiştirdiler. Bu sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Her yıl üretim faaliyetlerimiz yükselmekte. TMO geçen yıl ilk defa bir alım başlattı, TMO taban fiyat açıklaması ile piyasaya müdahale etti bu da ciddi anlamda üreticimize katkı sağladı. Bu senede özellikle rekoltenin az olması dolayısı ile yine TMO’dan bir alım bekliyoruz, taban fiyat tespitinin yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.