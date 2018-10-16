Bulgar medya grubu Bodrum’u tanıtacak

Tanıtım çalışmaları kapsamında Bodrum’a davet edilen Bulgaristan’ın önde gelen gazete, TV ve dergilerinde görevli genel yayın yönetmeni, kameraman, muhabir ve editörlerden oluşan Bulgar medya grubu, Bodrum’un güzelliklerine hayran kaldı. Bulgar heyet, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u da makamında ziyaret ederek Bodrum hakkında bilgiler aldı.

Bodrum Tanıtma Vakfı’nın destekleriyle Brontes Travel tarafından organize edilen tanıtım çalışması kapsamında, Balkan ülkelerinden biri olan Bulgaristan’dan gelen 11 medya mensubu, 5 gün boyunca Bodrum’un tarihi kültürel yerlerini, antik yerleşimlerini, önemli otel ve tesislerini ziyaret ederek ülkelerindeki çeşitli mecralarda, makaleler ve yayınlarla Bodrum’u tanıtacak.

Bodrum’a gelen ekip, öncelikle antik tarihi yarımada ve çevresindeki tarihi kültürel mekanları ziyaret etti daha sonrasında da konaklamalı olarak 2 gün boyunca mavi yolculuğa çıkarak Bodrum’un eşsiz koylarını yakından görme fırsatını buldu. Ekip, önümüzdeki günlerde ise Bodrum’un dünya markası otellerini, yerel bir değer olan Bodrum mandalinası markasını yaşatan Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliğini ve golf tesisleri gibi alternatif turizm kaynağı oluşturan tesisleri de gezip bilgi alacak.

TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı ve Brontes Travel’in İşletme Sahibi Yüksel Aslan’ın eşliğinde, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u da makamında ziyaret eden Bulgaristan’ın önde gelen medya kuruluşlarından yetkililer, Başkan Kocadon’a Bodrum ile ilgili merak ettiklerini sordu.

Bulgar medya mensuplarını Bodrum’da görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek “Bodrum’a hoş geldiniz” diyen Başkan Kocadon, "Bugün buraya gelen misafirlerimizi kendi ülkelerinde Bodrum’un turizm elçisi olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

"Halkımla sürekli iç içeyim"

Bulgar bir basın mensubunun, "20 yıl başkanlık yaptığınıza göre halk sizi çok seviyor galiba. Ayrıca neden belediye başkanlığını seçtiniz? Niçin bu göreve talipsiniz?" şeklindeki sorusu üzerine de Başkan Kocadon, "Evet, Bodrum halkı beni çok seviyor ve aynı şekilde ben de insanları çok seviyorum. Bu sevgi ve coşku karşılıklı. Uzun yıllar başkanlık yapmamın gerekçesi ise insanları çok sevmem. Onlarla sürekli iç içe olmayı, onlara hizmet etmeyi seviyorum. Benim korumam bile yok. Halkımla sürekli iç içeyim” yanıtını verdi.

Bodrum’un jet sosyetenin uğrak yeri olduğunu bildiklerini ifade eden bir gazeteci de "Siz de belediye başkanı olarak Bodrum’u bu şekilde mi tanıtıyorsunuz?” diye sordu. Başkan Kocadon ise yanıtında "Anadolu halkı Bodrum’a karşı çok ilgili. Bodrum’da her ekonomiye göre yerler, mekanlar, tesisler var. Bodrum’da herkes kendi Bodrum’unu yaşıyor. Bodrum sadece jet sosyeteye ait değil çünkü burası gerçek bir turizm bölgesi" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Bulgar misafirler, Başkan Kocadon ve Yüksel Aslan’ın hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.