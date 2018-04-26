Burdur Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Burdur Teke Yöresi 4. Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı. Farklı yarışma ve etkinliklerle renklenen fuarı 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.GL Platform tarafından düzenlenen Burdur Teke Yöresi 4. Tarım ve hayvancılık Fuarı, Kapalı...

Burdur Teke Yöresi 4. Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı. Farklı yarışma ve etkinliklerle renklenen fuarı 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

GL Platform tarafından düzenlenen Burdur Teke Yöresi 4. Tarım ve hayvancılık Fuarı, Kapalı Pazar Yeri’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuara kentteki tüm kurum ve kuruluşlar destek verirken, büyük ve küçükbaş hayvanlar ile birlikte çiftlik ekipmanları teknolojileri, genetik alanındaki son yenilikler, yem sektöründeki gelişmeler görücüye çıktı. Fuara, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Belediye Başkanvekili Hasan Duygulu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Oktay Darcan, birlik ve oda başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Geçtiğimiz yıl 80 bin kişiyi ağırlayan fuarı bu yıl 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

“Şeker fabrikası hizmet etmeye devam edecek”

Açılışta konuşan Vali Yılmaz, Burdur’un tarım, bitkisel ve hayvansal üretimin birlikte yoğun olarak gerçekleştiği Türkiye’deki ender merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Teke Yöresi’nde kadimden gelen üretim ve hayvancılık yapısının teknoloji ile buluştuğunu belirten Vali Yılmaz, kamuoyunda merakla beklenen Burdur Şeker Fabrikası’nın satışıyla ilgili de açıklama yaptı. Yılmaz, ihalenin yapılacağına dikkat çekerek "Burdur Şeker Fabrikası ülke sanayisine hizmet etmeye devam edecek. Kimsenin endişesi olmasın" dedi.

"Sulamada damlama dönemi"

Suyun tasarruflu kullanılmasının büyük önem taşıdığını belirten Vali Yılmaz, "Vahşi sulama tesislerini yenileyerek damla sulamaya geçişi, hem merkezi hükümet hem de yerelde özel idare olarak destekliyoruz. Yeni tesislerin tamamında modern kapalı sistem sulama sitemlerine yöneldik. 1 yılda kullanılacak suyu 10 yılda kullanma imkanına kavuşmuş olacağız" diye konuştu.

"Tarım ve hayvancılıkta marka"

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu ise fuarın yeni gelişmeleri üreticiye sunarak köprü görevi gördüğünü söyledi. Duygulu, üreticiden tüketiciye kaliteli ürün ulaşmasında, tarım ve hayvancılık alanındaki bilimsel araştırma, teknoloji ile gelişmelerin rol oynadığına dikkat çekerek "Türkiye’de hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğu bölgelerin başında gelen ilimiz, tarım ve hayvancılıkta marka olmuştur ve hayvansal üretimde birim başına elde edilen verimler Türkiye ortalamalarının üstünde gerçekleşmektedir. Burdur üretici, tüketiciye en kaliteni ürünleri sunuyor" dedi.

"Tarım ve hayvancılık ülkemizin can damarı"

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp ise Türkiye’nin can damarının tarımsal ve hayvansal üretim olduğuna dikkat çekti.

Hollanda örneği veren Gündüzalp, Hollanda’nın toplam yüz ölçümünün Konya’dan küçük olmasına rağmen tarımsal üretim miktarının 95 milyarı aştığını, Türkiye’nin kendi potansiyelini teknolojiyle buluşturduğunda bu rakamları çok daha fazla aşabileceğine inandığını söyledi.

"Burdur markası oluşacak"

Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz ise tarımsal üretimin gelişimi için üniversite sınırlarını aşan projelerle araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Korkmaz "Üniversitemiz, veteriner teşhis ve analiz laboratuvarı gibi yatırımlarla gelecekte Burdur hayvancılığının, canlı hayvan ve ürün kalitesini belirleyecek ve akredite edecek bir Burdur markası oluşturacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan, katkıları nedeniyle Vali Yılmaz’a plaket sundu.

Vali Yılmaz ve protokolün katılımıyla fuarın açılış kurdelesi kesildi.