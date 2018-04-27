EKONOMİ:
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27 Nisan 2018 Cuma 14:52

Burdur Teke Yöresi 4. Tarım Hayvancılık Fuarı’na yoğun ilgi

Burdur Teke Yöresi 4. Tarım Hayvancılık Fuarı’na katılan firmalar ikili iş görüşmeleriyle yüksek satışlara imza attı.Burdur, Isparta, Denizli, Muğla illerini kapsayan Teke Yöresi’nin tüm illerinden katılımcı ve ziyaretçilerin bir...

Burdur Teke Yöresi 4. Tarım Hayvancılık Fuarı'na yoğun ilgi
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Burdur Teke Yöresi 4. Tarım Hayvancılık Fuarı’na katılan firmalar ikili iş görüşmeleriyle yüksek satışlara imza attı.

Burdur, Isparta, Denizli, Muğla illerini kapsayan Teke Yöresi’nin tüm illerinden katılımcı ve ziyaretçilerin bir araya geldiği fuar, şehir ekonomisini canlandırdı. Şehirde iş yapan esnaf fuar bereketiyle sevinirken 152 firmanın katıldığı fuarda ikili görüşmelerle tarım ekonomisine de katkıda bulundu. Fuara gelen katılımcı ve ziyaretçiler şehirde otellerdeki doluluk oranının yüzde yüze çıkardı. Yöresel eşya satan esnaf kazancıyla bayram ederken, fuara gelen çiftçi de bu yılki hasılatın büyük bölümünü gelecek yıl için aldığı tarım araçlarına yatırdı.

GL F-Platform Genel Müdürü Gül Ceylan, fuarların sadece tanıtım görevini yerine getirmediğini aynı zamanda kent ekonomisine de dolaylı katkı sağladığını söyledi. Ceylan, "Burdur ekonomisi fuar dopingi yaşadı" dedi.

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, fuarın sadece Burdur değil çevre illere de ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek şehre canlılık kattığını söyledi. Gündüzalp, "Tarım ve hayvancılık stratejik öneme sahip. Bakanlık projeleri ve destekleriyle tarım ve hayvancılıkta istikrarlı bir büyüme yakalamayı istiyoruz. Fuarların teknolojiyi yakalamanın yeri olduğunu düşünüyoruz. Bu fuarda satıcı ile alıcının buluştuğu mekandır. Bu Fuar sadece Burdur’un değil, Antalya, Denizli, Aydın, Isparta’nın kısacası Teke Yöresi’nin buluştuğu yerdir. Fuar Burdur’umuza hayırlı olsun, bereket getirsin" ifadelerini kaydetti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Burdur’da tarımın gelişimi için üniversitenin Ar-Ge çalışmalarına verdiği önemi dile getirerek çiftçi ve üniversitenin el birliği içinde çalışması gerektiğini söyledi. Fuarın, tarım ve hayvancılığın gelişmesi ve Burdur’un tanıtımı için de çok önemli olduğuna dikkat çeken Korkmaz, "Süreç içinde doğru hamleleri yaparak çalışmalarımız inatla sürdüreceğiz. Burdur’da üreteceğimiz bilgi, birikim ve tecrübelerimizi üzerinde yoğun tartıştığımız et meselesi, damızlık hayvan ve hayvan hastalıklarının önlenmesi için ülke hayvancılığına yön verecek sonuçlara gebe olacağını biliyorum. Akademisyenlerimiz bu konuda heyecanlı, üretici de aç. Devlet buna açık destek veriyor. YÖK ve ilgili kurumlara ayrıca hükümetimize teşekkür etmek istiyorum. Burdur tarımının gelişmesi bakımından bu fuarın çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
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