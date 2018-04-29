Burdur’da damızlık inek yarışması

Burdur Teke Yöresi 4. Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamından düzenlenen “En İyi Damızlık Sığır İnek Yarışması” renkli görüntülere sahne oldu.GL Platform tarafından düzenlenen Burdur Teke Yöresi 4. Tarım ve Hayvancılık Fuarına,...

Burdur Teke Yöresi 4. Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamından düzenlenen “En İyi Damızlık Sığır İnek Yarışması” renkli görüntülere sahne oldu.

GL Platform tarafından düzenlenen Burdur Teke Yöresi 4. Tarım ve Hayvancılık Fuarına, üçüncü gününde de ziyaretçilerin ilgisi devam ediyor. Geçen yıl 80 bin ziyaretçi ağırlayan fuar, bu rakama 3. gününde ulaştı. Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen 12. En İyi Damızlık Sığır Yarışması ise büyük ilgi gördü.

Yarışma öncesinde konuşan AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur’un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce fuar açısından yakından takip edildiğini söyledi.

Fuarın gelişimiyle yakında uluslararası hale geleceğini belirten Özçelik, “Uluslararasına döndüğünde Avrupa, Asya, Balkanlar, Kafkaslar’dan birçok hayvancılıkla iştigal eden firmanın Burdur’a gelmesini sağlayacağız” diye konuştu.

"Yetiştiricinin bayramı"

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan ise inek yarışmalarının birlik beraberliği pekiştiren, yetiştiricileri daha kaliteli sığırlar yetiştirme yönünde motive eden önemli faaliyet olduğunu belirtti. Özcan, “Bu damızlıklar Türk yetiştiricisinin uygun zemin ve imkan bulduğunda neler başarabileceğinin göstergesidir. Yetiştirici, örgütü ve kamu el ele olduğunda ise başarı sürekli olmaktadır. Bugün, yetiştiricinin bayramıdır. Burdur’da hayvancılığın nasıl geliştiğinin kanıtı bu yarışmadır. Görüyorsunuz inekler süper” dedi.

"Güldane"nin birincilik zaferi

Renkli görüntülere sahne olan yarışmada yetiştiriciler, dereceye girmek için ineklerini su ve fırçayla temizledi, kurdelelerle süsledi. “Gençler, Orta Yaşlılar ve Kıdemliler” olarak 3 kategoride 47 inek podyuma çıkıp kıyasıya yarıştı. Jürinin süt verimi, meme dizilimi ve ileriye yönelik verimlerini de dikkate aldığı yarışmanın gençler kategorisinde Aykan-Emine Varol ailesinin yetiştirdiği 600 kilogram ağırlığındaki ’Güldane’ birinci oldu. Emine Varol, “Kendimizden çok daha iyi bir şekilde Güldane’ye bakıyoruz” dedi. Çocukları Ali ve Aykan Varol ise, “Babamızın mesleği ile gurur duyuyoruz. Bu mesleği biz de sürdüreceğiz” diye konuştu.

"Suna"ya ödül

Orta yaş grubunda yarışan 500 kilo ağırlığındaki Celal Erdönmez’in yetiştirdiği 500 kilogramlık ’Suna’ ise kupanın sahibi oldu. Erdönmez, “Suna sohbeti çok sever. ‘Kızım gel’ diyorum hemen gelir ve konuşuruz. Ellerimle besliyorum onu, beni gördüğünde o da bana seslenir” dedi.

Para ödülü ve 1 yıllık yem

Kıdemliler kategorisinde yarışan 600 kilogram ağırlığındaki ’Tuğba’ ise yetiştiricileri Muhammed ve Gül Yıldız çiftine iki sevinci bir arada yaşattı. Tuğba, kıdemlilerin birincisi olurken aynı zamanda şampiyonlar şampiyonu da oldu. Oylama öncesi alkış toplayan Tuğba sahibine 5 bin lira ödül kazandırırken, 1 yıllık yem ve hayat sigortasıyla da geleceğini garantiledi.

GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan, katkıları nedeniyle AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’e plaket sundu.