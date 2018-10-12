EKONOMİ:
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12 Ekim 2018 Cuma 11:09

Bursalı firmalardan enflasyonla mücadeleye destek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, enflasyonla mücadele programı çerçevesinde başlatılan indirim kampanyasına Bursalı firmaların destek vereceğini söyledi.BTSO Başkanı İbrahim Burkay, hükümet tarafından...

Bursalı firmalardan enflasyonla mücadeleye destek
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, enflasyonla mücadele programı çerçevesinde başlatılan indirim kampanyasına Bursalı firmaların destek vereceğini söyledi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, hükümet tarafından açıklanan enflasyonla mücadele programı dahilinde ülke genelinde başlatılan yüzde 10 indirim kampanyasına destek çağrısında bulundu. Uygulamanın tüketimin devamı ve fiyatlarda dengelenme açısından önemli olduğuna dikkati çeken Başkan Burkay, “Enflasyonla mücadelede başarı, iş dünyamızın kararlı ve güçlü duruşuyla mümkün olacaktır. BTSO olarak 41 bin üyemizle birlikte mücadeleye hazırız. Firmalarımız, yapacakları indirimlerle ülkemizin enflasyonla topyekün mücadele hamlesine en yüksek düzeyde katkıyı sağlayacaktır.” diye konuştu.

İndirim kampanyasının tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgarî 3 ay müddetle en az yüzde 10 indirimi kapsadığını kaydeden Başkan Burkay, kamu öncülüğünde yürütülen kampanyanın enflasyondaki yükselişi yıl sonuna kadar dizginleyeceğini söyledi. Bütün BTSO üyelerini kampanyaya destek vermeye davet eden Başkan Burkay, “Firmalarımız, ürün ve hizmetlerine yansıtacakları indirimlerle enflasyona karşı mücadeleye destek olurken, ekonomimiz üzerinden oynanan oyunları da boşa çıkaracak. Farklı sektörlerden çok sayıda üyemiz şimdiye kadar mücadele programına destek olmak için harekete geçti. Maksadımız bütün üyelerimizin bu sürece sahip çıkmasını sağlamak” dedi.
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