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19 Kasım 2017 Pazar 12:17

Büyükkılıç, "Emlak Vergisi’ni son günlere bırakıp mağdur olmayın"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2017yılı Emlak Vergisi’nin ikinci taksitinin Kasım ayı içerisinde yatırılması gerektiğini hatırlatarak “ Vergi Mükelleflerimiz için gerekli kolaylıklar sağlandı. İşlemler bilgisayar...

Büyükkılıç, 'Emlak Vergisi'ni son günlere bırakıp mağdur olmayın'
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2017yılı Emlak Vergisi’nin ikinci taksitinin Kasım ayı içerisinde yatırılması gerektiğini hatırlatarak “ Vergi Mükelleflerimiz için gerekli kolaylıklar sağlandı. İşlemler bilgisayar ile yapılmaktadır. Şimdiden yatırmalarını tavsiye ediyoruz. Son günlere bırakarak, mağdur olayınız” dedi.

Kredi kartı ile hem öde, hem puan kazan

Hafta içi mesai saatleri içerisinde yatırma imkânı olmayan memur ve işçi mükellefler ile ulaşım zorluğu olan veya işlerin yoğunluğu sebebi ile vergilerini yatırmada zorluk çeken ve fırsat bulamayan Emlak Vergisi Mükellefleri için kolaylıklar sağladıklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bilgisayar ile internet üzerinden vergi tahsilâtının devam ettirildiğini söyledi.

İnternet üzerinden vergi tahsilâtının devam ediyor

Nakit parası olmayan mükelleflerin isterlerse kredi kartı ile ödemelerini yapabileceklerini böylece hem vergilerini öderken bir taraftan da kredi kartlarına puan kazanabileceklerini ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, ödenen vergilerin belediye hizmetleri ile yine ilçe halkına park, yol, çocuk oyun alanı, yeşil alan, spor alanları gibi yatırımlar ile geri döndüğünü kaydetti.

Vergileriniz yatırım ve hizmet olarak size geri dönmektedir

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kasım ayı sonunda sıkışıklığa ve izdihama meydan vermemek için vergi mükelleflerini şimdiden verilerini yatırmaları gerektiğini sözleri ekledi.

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