Büyüközer’den GİMDES logosunu izinsiz kullananlara tepki

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, GİMDES’ten sertifika alan ürünlerin ambalajları için tasarlanmış ve telif hakları GİMDES’e ait olan Helal logosunun izinsiz kullanımının yasal yükümlülüklerinin olduğunu ve bu haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyledi.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, GİMDES logosunu izinsiz kullananlara tepki gösterdi. Başkan Büyüközer, sertifika alan ürünlerin ambalajları için tasarlanmış ve telif hakları GİMDES’e ait olan Helal logosunun izinsiz kullanımının yasal yükümlülüklerinin olduğunu ve bu haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirtti.

“Bu logonun bir namusu olduğunu anlayacaklar”

Dr. Büyüközer, tescilli logoyu izinsiz kullanan firmaların kendilerine zarar verdiklerini kaydederek, “Arama motoruna ‘helal logo’ yazıyorlar görsellere tıklayıp önüne gelen ilk logoyu indirip kullanıyorlar. Bu kadar basit. Fakat kullandıkları bu logoyu biraz araştırsalar logonun bir kuruma ait olduğunu, özel ve patentli bir logo olduğunu, öyle kafaya göre kullanılamayacağını belli kurallar çerçevesinde ancak kullanılabileceğini, tabiri caizse bu logonun bir namusu olduğunu anlayacaklar. Ayrıca tescilli logoyu kullanan firma şunu da bilmelidir ki bu yaptıkları kendi zararlarınadır. GİMDES sertifikalı ürünlerini gerek yazılı gerek görsel medyada duyurmaktadır. Bu gibi izinsiz logo kullanımlarını tüketici fark edip GİMDES’e göndermekte ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmektedir” diye konuştu.

“GİMDES Helal Ambalaj logosunu kullanmayın demiyoruz”

Büyüközer, logoyu izinsiz kullanan firmaların tüketicileri kolayca aldatabileceğine vurgu yaparak, “Helal sertifikalı olmadığı halde bir ürüne logo kullanan sahtekarların yanında bir de marketler, büfeler, kafeler, satış noktaları, stantlar vs. var. GİMDES Helal Ambalaj logosunu kullanmayın demiyoruz. Eğer satış yaptığınız ürünler arasında GİMDES sertifikalı ürünler varsa elbet kullanılabilir. Ama sadece o ürüne has olduğunu belirtmek şartıyla, Ancak, öyle bir kullanıyorlar ki tüketicilerin aldanmasına sebebiyet veriyorlar. O markete, dükkâna, standa bakan birisi sanki orada satılan her şey sertifikalıymış gibi algılıyorsa orada bir hata vardır demektir. Tabelaya, camlara yapıştırılan giydirmelere, araba giydirmelerine, afiş ve panolara o kadar büyük ölçülerde koyuyorlar ki tüm ürünlerin GİMDES sertifikalı olduğunu zanneden bir tüketici biraz da bu konuda yeterli malumata sahip değilse kolayca sertifikası olmayan ürünlerden alıp tüketiyorlar. Hatta öyle cümleler yazıyorlar ki aynı şekilde tüketiciler maalesef aldanabiliyorlar” açıklamasında bulundu.

“Logoyu izinsiz kullanmanın manevi boyutları da var”

“GİMDES Başkanı olarak buradan sesleniyorum” diyen Başkan Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, şu ifadeleri kullandı: “Ey satıcılar, tüccarlar, marketçiler, dükkâncılar, kafeciler, çiğ köfteciler, pastaneler vs. Aldattığınız her bir tüketici ahirette önünüzde uzun kuyruklar oluşturacak ve ‘neden sertifikalı olmadığı halde bana bu şüpheli (belki de haram) gıdayı tükettirdiniz? Neden benim helal yaşam tarzıma zarar verdiniz? Neden benim maneviyatımı bozdunuz? Neden ibadetlerimin ve dualarımın kabulüne şüpheli şeylerin boğazıma girmesiyle set çektiniz?’ ve daha birçok soruyu soracak ve iki elleri yakanızda olacaktır. Bu meselenin sadece dünyada bitmeyeceğini, uhrevi ve manevi taraflarının da olduğunu hatırlatır dikkatli olunması gerektiğini bildirmek isteriz.”

Helal logo kullanma şartları

GİMDES’ten sertifika alan ürünlerin ambalajları için tasarlanmış ve telif hakları GİMDES’e ait olan Helal logosunun izinsiz kullanımının yasal yükümlülüklerinin olduğunu ve bu haklarını sonuna kadar arayacaklarını hatırlatan Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, ambalaj için helal logo kullanma şartlarını şu şekilde sıraladı:

“Firma, GİMDES tarafından teslim edilen Helal logosunu sertifikada belirlenmiş kapsam haricindeki markaları ve ürünleri için kullanamaz.

Firma helal logosunu; internet sitesinde, reklamlarda, beyanlarında, pazarlama vb durumlarda sadece sertifika kapsamındaki ürünleri için kullanabilir.

Logo, ürüne verilen bir işaret olup münhasıran ürünün son ambalajı üzerinde kullanılır. Logonun, belgenin herhangi bir nedenle hükümsüz hale gelmesinden sonra ya da veriliş amacı ve kapsamı dışında kullanılmasından doğan tüm sorumluluk firmaya aittir.

Logo sertifika yürürlüğe gireceği zaman GİMDES tarafından firmaya teslim edilir.

Eğer firmanın ürünlerinin satıldığı bir şube, market veya satış noktası mevcut ise bu noktaların tabelalarında veya cam giydirme gibi reklam araçlarında logo kullanımı ve yazıların sadece sertifikalı ürünleri kapsadığı şekilde olması ve satış noktasındaki tüm ürünlerin sertifikalıymış gibi bir algı meydana gelmesini engelleyecek şekilde olması sağlanmalıdır.”