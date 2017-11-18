Büyükşehirden üreticiye 122 bin 500 adet zeytin fidanı desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi kırsal kesimdeki üreticiye destek olmak ve üreticinin gelir artışına destek sağlamak amacıyla fidan dağıtımlarına devam ediyor. Bu yıl il genelinde 122 bin 500 adet zeytin fidanı dağıtmayı hedefleyen Manisa...

Manisa Büyükşehir Belediyesi kırsal kesimdeki üreticiye destek olmak ve üreticinin gelir artışına destek sağlamak amacıyla fidan dağıtımlarına devam ediyor. Bu yıl il genelinde 122 bin 500 adet zeytin fidanı dağıtmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesinde de bereketin sembolü olarak adlandırılan zeytin fidanlarını törenle üreticilere teslim etti.



Loading...

Kırsal alandaki üreticiyi desteklemek, gelir artışına katkı sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında başlatılan ve 2017 yılında da başarı ile sürdürülen Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında zeytin fidanları dağıtılıyor. Kırsal Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen fidan dağıtımları Ahmetli ilçesinde de devam etti. Ahmetli Koordinasyon İşleri Müdürü Orçun Abalı ve Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, ilçedeki üreticilere törenle trilye cinsi fidanları teslim etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine destek olmak amacıyla dağıtılan fidanlarını teslim alan üreticiler, Başkan Cengiz Ergün’e ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti. Proje kapsamında 2017 yılı içerisinde il genelinde üreticilere 122 bin 500 adet zeytin fidanı dağıtılacak.