Cari işlemler hesabının, Ağustos ayında fazla vermesinin açıklanmasıyla dolar/TL paritesi 6 liranın altına indi.Güne 6,07 seviyesinde başlayan dolar/TL paritesi ödemeler dengesi verileri sonrasında sert düştü. Cari işlemler hesabının Ağustos ayında 2 milyar 592 milyon dolar fazla vermesinin duyurulmasıyla dolar, TL karşısında yüzde 1,3’lük düşüşle 5,99 seviyesine geriledi. Kur şu sıralarda 5,9980 düzeyinden işlem görüyor.
Cari fazla sonrası dolar sert düştü
Cari işlemler hesabının, Ağustos ayında fazla vermesinin açıklanmasıyla dolar/TL paritesi 6 liranın altına indi.Güne 6,07 seviyesinde başlayan dolar/TL paritesi ödemeler dengesi verileri sonrasında sert düştü. Cari işlemler hesabının Ağustos...