CarrefourSA’dan Ege ve Akdeniz’e yatırım atağı

CarrefourSA’nın Bodrum Yalıkavak’taki süpermarketi yeni yüzüyle müşterileri ile buluştu.Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, tasarruflu alışverişin adresi olmak ve tüketicilerini kaliteli, çeşidi bol, taze ve fiyatı uygun...

CarrefourSA’nın Bodrum Yalıkavak’taki süpermarketi yeni yüzüyle müşterileri ile buluştu.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, tasarruflu alışverişin adresi olmak ve tüketicilerini kaliteli, çeşidi bol, taze ve fiyatı uygun ürünlerle buluşturmak amacıyla market yatırımlarını sürdürüyor. CarrefourSA’nın Bodrum Yalıkavak’taki süpermarketi CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve CarrefourSA SGM Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ile İcra Kurulu’nun katılımıyla yaza merhaba etkinliğiyle Bodrumlular ile buluştu. Türkiye organize perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, Bodrum Yalıkavak’taki bin 100 metrekare alana sahip süpermarketini yeni konseptiyle hizmete açarak alışverişin süperini Yalıkavak’a getirdi.

"Ege ve Akdeniz’de genişleyerek yatırımlarımıza devam ediyoruz"

Açılışı değerlendiren CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Süpermarket formatımıza odaklandığımız bu yılda ülkemizin turizm cenneti Bodrum’daki Yalıkavak süpermarketimizi, konseptini yenileyerek tüketicilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son on iki ay içerisinde Ege ve Akdeniz bölgelerinde 26 market açılışı ve 27 market tadilatı ile toplamda 53 marketimizi yenileyerek yaz sezonu için hazırladık. Bu bölgeler, sanayi ve turizm alanında farklı dinamiklere sahip, yaz aylarında nüfusun artışa geçtiği önemli merkezler haline gelmektedir. İş ya da tatil amacıyla bu bölgeleri tercih eden müşterilerimiz, alışveriş alışkanlıklarını gittikleri yerde de sürdürmek istiyorlar. CarrefourSA olarak biz de daha fazla müşterimize ulaşabilmek için yatırımlarımıza hız verdik. Bu sayede tüketicilerimiz CarrefourSA mağazalarına daha kolay ulaşabilir ve alışkın oldukları CarrefourSA ürün ve hizmet kalitesine kolayca erişebilmektedir" dedi.

"Tüketicilerimize ister karada ister denizde, ürün ve hizmetlerimizi ulaştırıyoruz”

CarrefourSA SGM Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ise açılışa ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi:

"Bodrum Yalıkavak’taki süpermarketimizi, yeni konseptiyle yenilenmiş bir şekilde hizmete açtık. Bu süreçte mağazanın modern ve yeni yüze ulaşması, CarrefourSA’nın aranılan süper konseptine getirilmesi bizim için çok önemliydi. Mağazamızı sadece yenilemek ile kalmadık aynı zamanda ürün çeşitliliğimizi de arttırdık. Dolayısıyla tatil amacı ile yer değiştiren müşterilerimiz ve Bodrumlular Carrefoursa Süper deneyimine burada da ulaşabilecekler. Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ayırdıkları zaman dilimini keyifli bir alışverişe dönüştürmeyi amaçlayan CarrefourSA’nın Yalıkavak süpermarketi, yeni konseptiyle bin 100 metrekare satış alanında, 22 kişilik personeliyle hizmet veriyor."

Mavi Tekne ile denizde hizmet veriliyor

Tatil tercihini yazlıklarında değil, teknelerinde değerlendirmeyi tercih eden tüketicileri de önemsediklerini ifade eden Ayten Engin Erçevik, "CarrefourSA Mavi Teknesi ile Kasım ayına kadar haftanın yedi günü 08.00-20.00 saatleri arasında Göcek Körfezi’nde 18 farklı ada ve koya uğrayarak toplam binden fazla ürünü tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Dolayısıyla CarrefourSA olarak dört mevsim tüketicilerimizin ihtiyaç duydukları yerlerde, onlarla birlikte olmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.