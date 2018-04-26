Çay alım sezonu açıldı, üreticiler çaylığa girmeye başladı

RİZE (İHA) – ÇAYKUR’un dün çay alım sezonunu açmasıyla birlikte çay müstahsilleri bugünden itibaren çay toplamak üzere bahçelerine girmeye başladı.

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu’nun dün çay alım sezonunu açmasıyla çay üreticileri çay bahçelerine girmeye başladı. Rize Merkez Müftü Mahallesi’nde çay bahçesine girerek çay toplamaya başlayan Ayşe Çakır bu yıl çayın üzerine kar yağmadığı için çaydan fazla bir beklentileri olamadığını dile getirdi. Çakır “Bu yıl çaydan çok iyi bir verim beklemiyoruz. Kar yağmadı, çay ihtiyacı olan suyu alamadı. O yüzden çok iyi bir ürün beklemiyoruz ama inşallah olur" derken, çay taban fiyatı beklentileri ile ilgili olarak ise "Devletimiz neyi uygun görürse o olacak. Ne o zarar etsin ne biz zarar edelim. Gübre fiyatlarında bu yıl epey bir artış var. Gübrenin tonu bin 300 lira oldu. O parayı gübreye verdikten sonra, işçiye para verilecek, sana bir şey kalacak ki alacaksın, hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rize Ziraat Odası tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Mayıs ayında hükümet tarafından belirlenecek olan yaş çay taban fiyatının 2018 yılında desteklemeler dahil 2 lira 60 kuruş olması gerektiği dile getirilmişti.