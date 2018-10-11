EKONOMİ:
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11 Ekim 2018 Perşembe 10:22

Çetmen istihdam sayısını ikiye katladı

Mobilya sektörünün önemli markalarından Çetmen Mobilya, planladığı yatırım atağını istihdam ve güçlü bir İnsan Kaynağı stratejisi ile destekleyerek, son bir yılda 721 kişiye iş imkanı sunarak çalışan sayısını ikiye katladı.

Çetmen istihdam sayısını ikiye katladı
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Mobilya sektörünün önemli markalarından Çetmen Mobilya, planladığı yatırım atağını istihdam ve güçlü bir İnsan Kaynağı stratejisi ile destekleyerek, son bir yılda 721 kişiye iş imkanı sunarak çalışan sayısını ikiye katladı.

Türkiye’nin önemli mobilya üreticilerinden Çetmen Mobilya, 5 yıllık yatırım planı kapsamında istihdam çalışmalarına hız verdi. Son bir yılda 721 kişiye iş olanağı sağlayan şirket, böylece çalışan sayısını yüzde 100’den fazla artırarak bin 300’e ulaştırdı. Çalışanlarını farklı eğitim programlarıyla destekleyerek gelişimlerinde aktif rol alan Çetmen Mobilya, kadınların çalışma yaşamında daha aktif olmalarının sağlanması için de çalışmalarını sürdürme kararı aldı. Şirketin çalışanlarının yüzde 25’ini kadınların oluştururken; yönetici kadrosunda kadınlar yüzde 39’luk güçlü bir oranla varlık gösteriyor.

"Tamamlamayı planladığımız büyüme atağında odağımıza insanı alıyoruz"

Çetmen Mobilya’nın güçlü bir dönüşüm içerisinde olduğunu belirten Çetmen Mobilya İK Direktörü Serap Haznedaroğlu; "İzmir’de doğmuş, 56 yıllık köklü bir mobilya markası olan şirketimiz, büyüme hedeflerine paralel olarak İnsan Kaynakları alanında da önemli çalışmalara imza atıyor. Hedeflerimiz doğrultusunda üretim tesislerimizi yeniliyoruz, ürün çeşitliliği ve kalitesine yatırım yapıyoruz, mağaza sayımızı hızla artırıyoruz, depo ve lojistik ağımızı güçlendiriyoruz. Elbette tüm bunlar çalışanlarımızla mümkün. Bu doğrultuda hedef illerde gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ile istihdamımızı bir yılda iki katından fazla artırdık. İş oluşturma kapasitemizi güçlendirirken, İnsan Kaynakları alanına da yatırım yapmaya özen gösteriyoruz. 5 yıllık süreçte tamamlamayı planladığımız bu büyüme atağında odağımıza insanı alıyoruz. Gerek işte eşitlik çalışmalarımız gerek eğitim programlarımızla hem sektörümüze hem de ülkemize sunduğumuz değeri artırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yapılan bilgilendirmede; 2019 yılında istihdam ettiği kişi sayısını bin 600’e yükseltmeyi planlayan şirket, işe alım sürecinde büyükşehir belediyeleri, İŞKUR gibi kurumlarla çalışmalar gerçekleştiriyor. Aynı zamanda sosyal medya platformlarından, iş arama portallarından ve şirketin web sitesi üzerinden işe alım süreçlerini yürütmeye devam ediyor. 2017-2018 döneminde 32 yeni mobilya mağazası açan şirket, özellikle İstanbul, Ankara gibi işsizlik oranının yüksek olduğu büyükşehirlerde istihdama katkı sunuyor. Bugün Türkiye genelinde 52 mağaza ile hizmet sunan şirketin 5 yıl sonunda hedefi ise mağaza sayısını 250’nin üzerine çıkarmak ve hizmet ağını daha da genişletmek.
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