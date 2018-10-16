EKONOMİ:
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16 Ekim 2018 Salı 14:58

Çetmen Mobilya’dan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek

Çetmen Mobilya, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek verdi. Şirket, kampanya kapsamında seçili ürünlerinde yüzde 10 indirim uygulamaya başladı.Türkiye’nin köklü mobilya üreticilerinden Çetmen Mobilya, Enflasyonla Topyekûn...

Çetmen Mobilya'dan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na destek
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Çetmen Mobilya, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek verdi. Şirket, kampanya kapsamında seçili ürünlerinde yüzde 10 indirim uygulamaya başladı.

Türkiye’nin köklü mobilya üreticilerinden Çetmen Mobilya, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek verdiğini açıkladı. Bu kapsamda şirket 31 Aralık 2018 tarihine kadar mağazalarında seçili mobilya, beyaz eşya, elektronik aletler, küçük ev aletleri ve ev tekstili ürünlerinde yüzde 10 indirim uygulanmaya başladı. Kampanya şirketin Türkiye çapındaki 52 mağazasında geçerli olacak.

Çetmen Mobilya Genel Müdürü Merve Çetmen, konu ile ilgili değerlendirmesinde; "56 yıllık köklü bir kuruluş olarak bugün bir yandan yeni fabrika yatırımımızla ülkemizin yerli üretim gücünü artırmaya bir yandan da genişlettiğimiz satış ağımızla istihdama ve ekonomiye can katmaya odaklanıyoruz. 5 yıllık çerçevede hayata geçirdiğimiz 200 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım planı ile ülkemize olan güvenimiz tam. Bugün içerisinden geçmekte olduğumuz zorlu süreci de ülke olarak hep birlikte hareket ederek aşacağımıza inanıyoruz. Bu doğrultuda, ülkemizin hak ettiği refah ve güven ortamına kavuşması için sunduğumuz katkıyı yeni kampanyamızla güçlendiriyoruz” dedi.
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