EKONOMİ:
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24 Temmuz 2018 Salı 14:09

Çiftçi: "Ev almayı dar gelirli aileler için hayal olmaktan çıkardık"

Özgün ev alma yöntemleriyle sektörüne farklılık getiren Birevim’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Birevim’den önce tasarrufa dayalı faizsiz ev alma sektöründe en yüksek taksit sayısı 120 iken, Birevim ile 480 kişiye kadar tasarruf programları sayesinde küçük küçük taksitlerle ev sahibi olunabildiğini açıkladı.

Çiftçi: 'Ev almayı dar gelirli aileler için hayal olmaktan çıkardık'
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Özgün ev alma yöntemleriyle sektörüne farklılık getiren Birevim’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Birevim’den önce tasarrufa dayalı faizsiz ev alma sektöründe en yüksek taksit sayısı 120 iken, Birevim ile 480 kişiye kadar tasarruf programları sayesinde küçük küçük taksitlerle ev sahibi olunabildiğini açıkladı.

Ev sahibi olmak isteyenler için özel yöntemler geliştiren sektörün önemli şirketlerinden Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, sektörü Birevim’den önce ve Birevim’den sonra olarak ikiye ayırdı. Ev almak isteyenlerin Birevim kurulmadan önce peşinat engeline takıldığını söyleyen Murat Çiftçi, hiç peşinatı olmayan insanlara sağladıkları peşinatsız ev alımı ile, her gün onlarca kişiyi ev sahibi yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Ayrıca Çiftçi, Birevim’den önce tasarrufa dayalı faizsiz ev alma sektöründe en yüksek taksit sayısı 120 iken, Birevim ile 480 kişiye kadar tasarruf programları sayesinde küçük küçük taksitlerle ev sahibi olunabildiğini belirtti.

Birevim’den öncesini değerlendirerek çeşitli eleştiriler yapan Çiftçi; müşterilere yüklenen kira yardımı gibi masrafların sektöre zarar verdiğini ve tasarrufla ev alma yöntemleriyle çeliştiğini dile getirdi ve bu durumun da uygulanan politikaların sürekliliği bağlamında sorunlar oluşturacağını söyledi.

"Değişimin şart olduğunun farkında olarak ilerliyoruz"

Birevim’in 2016 yılında sıra tespitli yöntem, konut değer endeksli yöntem ve sıra tespitli yöntem versiyon 2 adını verdiği, fikri ve eser hakları kendi adına tescilli olan üç yeni ev alma yönteminin vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandığını söyleyen Çiftçi, "Şirketimiz, kendisini sürekli yenileyip dönüştürerek politikalarına ev alma konusunda halkın isteklerine cevap veren yeni özellikler ekledi. Özenle yürüttüğü kampanyalar ile halkın her kesimine ulaşarak, çoğu aileyi ev sahibi yaptı. Ev alma yöntemlerini sürekli güncellerken şirket menfaatlerinden çok müşteri memnuniyetini esas aldı. Özellikle alt sınıf ve orta sınıfları ev sahibi yapmayı vizyonu haline getiren Şirketimiz, bu hedefi doğrultusunda müşteri odaklı hareket etti ve müşteri memnuniyeti ve ev alma hayali bile kuramayacak kişilerin ev sahibi olmasının her şeyden önemli olduğuna inandı. Ayrıca günümüzde değişimin öneminin, kendini yenilemenin gerekliliğinin farkındayız. Bu doğrultuda ilerleyerek daha nice aileyi ev sahibi yapmaya devam edeceğiz" dedi.
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