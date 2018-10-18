EKONOMİ:
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18 Ekim 2018 Perşembe 09:45

Çin’de düzenlenecek Uluslararası E-Ticaret Fuarı’na 20 Ekim’de kapılarını açacak

Çin’de düzenlenecek Uluslararası E-Ticaret Fuarı 2018’e Alibaba, Amazon, Walmart ve Netease gibi çok sayda e-ticaret devi katılım gösterecek. Bulut ekonomileri uzmanı Joe Weinman ve diğer E-ticaret sanayi uzmanları da fuara katılarak konuşma yapacak.

Çin'de düzenlenecek Uluslararası E-Ticaret Fuarı'na 20 Ekim'de kapılarını açacak
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Çin’de düzenlenecek Uluslararası E-Ticaret Fuarı 2018’e Alibaba, Amazon, Walmart ve Netease gibi çok sayda e-ticaret devi katılım gösterecek. Bulut ekonomileri uzmanı Joe Weinman ve diğer E-ticaret sanayi uzmanları da fuara katılarak konuşma yapacak.

Çin’in güzel şehri Hangzhou’da düzenlenecek 5’inci Çin (Hangzhou) Uluslararası E-Ticaret Fuarı’nın başlamasına kısa bir süre kaldı. 20-22 Ekim tarihleri arasında Hangzhou Uluslararası Fuar Merkezinde gerçekleşecek fuar, tema konferansı, sanayi forumu, altı fuar alanı ve e-ticaret kutlama günü gibi heyecan verici etkinlikler serisine ev sahipliği yapacak. 100 binin üzerinde katılımcının beklendiği fuarda, uluslararası tüketim açısından uluslararası e-ticaret merkezi ve merkez şehir oluşturmayı hedeflendiği kaydedildi.

Dijital ekonomi ve yeni perakende gibi konulara odaklanan fuar, dijital ekonominin ithalat ve tüketimle olan derin entegrasyonunu gözler önüne serecek. Fuarın teması, yeni ticaret, yeni işletme, yeni tüketim olarak açıklanırken; gösterimler, deneyim paylaşma ve diğer araçlar vasıtasıyla fuar kapsamında geleneksel ticaretin dönüşümüne ve pazar tüketiminin geliştirilmesine ilişkin münazaralar gerçekleştirilecek. Ayrıca fuarda, e-ticaret ve perakende endüstrisinin gelişimi teşvik edilecek, ülkedeki ve yurtdışındaki kaynakları birbirine bağlayan etkili e-ticaret kamu hizmeti platformu oluşturulacağı bilgisi verildi.

Fuar, forum, sergi ve konferans alanı olmak üzere üç bölüme ayrılacağı belirtilirken; 30 bin metrekare fuar alanının ve bin adet standın olması bekleniyor. Alibaba, Amazon, Walmart ve Netease gibi çok sayda e-ticaret devi katılım göstereceği bilgisi paylaşılırken, fuar için bulut ekonomileri uzmanı Joe Weinman ve diğer E-ticaret sanayi uzmanları da fuara katılarak konuşma yapacak. 100 yerli ve uluslararası sanayi uzmanı, 200 bilinen e-ticaret ve perakende şirketi ve 500 perakende şirketi davet edildiği kaydedildi.
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