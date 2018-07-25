Çinli Reanda International Türkiye pazarına giriyor

Denetim, vergi, danışmanlık ve yatırım danışmanlığı alanlarında dünyanın önemli şirketlerinden Reanda International, Türkiye’de Reanda Turkey markasıyla Türkiye pazarına giriyor.

Dünyada 31 ülkede üyesi, 60 ülkede temsil ofisi bulunan küresel denetim, vergi ve danışmanlık ağı Reanda International, Reanda Turkey markasıyla Türkiye pazarına girdi. Yapılan açıklamda; bağımsız denetim, danışmanlık, vergi, hukuk ve mali müşavirlik, yatırım ve birleşme-satın alma alanlarında hizmet sunacak olan Reanda Turkey, sektörde kısa sürede ilk 10’a girmeyi hedefliyor. Şirket küresel ağının Avrupa Bölge Başkanlığını hedefleyen Reanda Turkey, ayrıca Çin ve Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde güvenilir bir iş ortağı olarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarına hizmet sunacak.

Yeni yapılanmada Türkiye Yönetici Ortağı Bora Akgüngör olurken, Tayfun Zaman, Dr. M. Fevzi Toksoy ve Dr. Mehmet Ali Demirkaya kurucu ortaklar olarak görev aldı.

Ağın yeni bir üyesi olmalarına rağmen Reanda International’ın büyüme stratejisinin önemli parçası olduklarını ifade eden Bora Akgüngör, Reanda Turkey ağının ’Avrupa Strateji Çalışma Grubu’ ve ’Yeni İpek Yolu Projesi (Belt and Road Initiative - BRI) Görev Gücü’ kurucu üyeleri arasına davet edilmelerini Türkiye’nin büyük ve dikkat çeken potansiyeline bağladı.

Türkiye’nin Reanda International için en önemli pazarların başında geldiğine dikkat çeken Akgüngör, "Türkiye, dünyanın en büyük on yedinci ekonomisi olarak, Yeni İpek Yolu Projesi gibi küresel ekonomiyi derinden etkileyecek atılımlardan faydalanma potansiyeli en yüksek ülkedir. Reanda Turkey ekibi ise ülkemizin bu potansiyele ulaşmasında etkin bir araç, bir kaldıraç olmak için çalışmaktadır" dedi.

Küresel bilgi birikimi, sektöre taze kan olacak

Rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir sektörde, farklı kültürden doğan yepyeni bir küresel ağın sunacağı hizmet anlayışı ve çeşitliliğin, sektöre taze kan olacağını ifade eden Akgüngör, "Doğu ve Batı iş dünyasının buluştuğu, iş yaptığı ve alternatif çözümlerin üretileceği bir ofis olacağımızı düşünüyoruz. Genç bir küresel ağın parçası olmak, rekabette bizleri daha güçlü kılacaktır" dedi.

Akgüngör, başta Çin, Japonya ve Güney Kore olmak üzere Asya kıtasında son 50 yılda yakalanan büyüme, finansal ve ticari yaşamda doğuya kayan bir dönüşüme neden olduğunu kaydederek, "Türkiye’nin bu dönüşümde ortaya çıkan fırsatları değerlendirerek, hak ettiği payı alması gerekiyor. Doğu ile entegrasyonda, ülkemizin her alanda kuracağı güçlü iş birlikleri ile bu bütünleşme, daha sağlıklı ve verimli olacaktır. Bu anlamda Çin’in denetim ve danışmanlık alanındaki en güçlü küresel ağının ülkemizde temsil edilmesi Asya ile geliştirilecek ilişkilerde önemli rol oynayacaktır".