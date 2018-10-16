EKONOMİ:
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16 Ekim 2018 Salı 10:13

Ciro endekslerİ Ağustos’ta azaldı

Toplam ciro 2018 Ağustos döneminde yüzde 32 arttı.

Ciro endekslerİ Ağustos'ta azaldı
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Toplam ciro 2018 Ağustos döneminde yüzde 32 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos ayı ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5,8 arttı.

Sanayi sektöründe ciro yüzde 43,6 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 7 arttı.

İnşaat sektöründe ciro yüzde 20,9 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 7,8 arttı.

Ticaret sektöründe ciro yüzde 26 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4,8 arttı.

Hizmet sektöründe ciro yüzde 35,4 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5,4 arttı.
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