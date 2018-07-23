Çoğu CV doğruyu yansıtmıyor

Araştırma sonuçlarına göre iş arayanların çoğunun CV’leri doğruyu yansıtmıyor. Yöneticiler; iş tecrübesi, yabancı dil, unvan, yetkinlikler, katılınan seminer, sahip olunan sertifikalarla ilgili yanlış bilgileri kabul edilemez; hobi, isim ve yaşla ilgili yanlış bilgileri kabul edilebilir olarak değerlendiriyor.

Profesyonel özgeçmiş (CV) hazırlanması konusunda online destek veren cvlogin.com, iş başvurularının ilk iletişim aracı olan CV’lerde sıklıkla kullanılan yanıltıcı bilgilerin izini sürmek amacıyla bir araştırma yaptı. Türkiye’den 18 yaşından büyük toplam bin 23 kişinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, CV’lerdeki kabul edilebilen-edilemeyen yalanlar gözler önüne serildi. Araştırmaya katılanların yüzde 87’si CV’lerdeki eğitim bilgisinin, yüzde 84’ü ise iş tecrübesi bilgisinin yanlış yazılmasının kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

Araştırmaya göre, yöneticiler iş tecrübesi, yabancı dil, unvan, yetkinlikler, katılınan seminer, sahip olunan sertifikalarla ilgili yanlış bilgileri kabul edilemez görüyor. Hobi, isim ve yaşla ilgili yanlış bilgiler ise kabul edilebilir olarak değerlendiriliyor. Katılımcıların yüzde 68’i iş tecrübesi süresi, yüzde 75’i yabancı dil, yüzde 71’i unvan, yüzde 69’u yetkinlikler, yüzde 60’ı seminerler-sertifikalar konusunda yanlış bilgi vermenin kabul edilemez olduğunu söylüyor. Araştırmaya katılan 1.023 kişinin yüzde 83’ü, hobiler için yazılan yanıltıcı bilgilerin kabul edilebilir olduğu görüşüne sahip. yüzde 20’si isim, yüzde 44’si ise yaş konusunda yanlış bilgi verilmesinde sakınca görmediğini belirtiyor.

Araştırmayla ilgili açıklama yapan cvlogin.com Kurucusu Birol Kabakoğlu, “Bugüne kadar 400 binden fazla kişinin CV hazırlamak için kullandığı cvlogin.com üzerinden gerçekleştirdiğimiz araştırmada, şaşırtıcı sonuçlar elde ettik. Her ne kadar sonuçlar aksini gösterse de temel bilgiler arasında yer alan isim ve yaş gibi bölümlerde yanlış bilgi vermenin işveren tarafında büyük güven kaybına sebep olacağı şüphesiz. Öte yandan ortaya çıkan veriler, CV’de yazılan yalanları kabul edilebilir gören çok sayıda kişi olduğunu da açıkça ortaya koyuyor. Bu durum, iş arayanların CV konusunda profesyonel destek alması gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor. CV’de yanıltıcı bilgilere yer vermek, iş başvurusu sürecini büyük oranda riske atıyor. Kişilerin yanlış bilgilerle CV’lerini şişirmek yerine, doğru bilgileri etkileyici şekilde CV’lerine yerleştirmenin yollarını araması çok önemli. Bu noktada cvlogin.com olarak 11 farklı dilde kullanıcıların tasarım ve içerik bakımından etkileyici ve bilgilendirici CV’ler hazırlamalarına destek oluyoruz” dedi.