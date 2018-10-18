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18 Ekim 2018 Perşembe 10:54

Coşkunöz Kalıp Makina Almanya EuroBLECH 2018’de yerini alıyor

Türkiye’deki en büyük otomotiv kalıbı üretim kapasitesine sahip olan Coşkunöz Kalıp Makina’nın katılımcı olarak yer alacağı Almanya’daki EuroBLECH Fuarı bu yıl 41 ülkeden bin 500 katılımcı ile gerçekleşecek.EuroBLECH 2018 Fuarı,...

Coşkunöz Kalıp Makina Almanya EuroBLECH 2018'de yerini alıyor
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Türkiye’deki en büyük otomotiv kalıbı üretim kapasitesine sahip olan Coşkunöz Kalıp Makina’nın katılımcı olarak yer alacağı Almanya’daki EuroBLECH Fuarı bu yıl 41 ülkeden bin 500 katılımcı ile gerçekleşecek.

EuroBLECH 2018 Fuarı, sac metal işleme sektörünün liderlerini Almanya’nın Hannover şehrinde bir araya getirecek. Coşkunöz Holding bünyesinde yer alan Türkiye’nin öncü otomotiv yan sanayi firmalarından olan Coşkunöz Kalıp Makina, 23-26 Ekim tarihlerinde Hannover’de gerçekleşecek olan EuroBLECH Uluslararası Sac Levha İşleme Teknolojisi Fuarı’nda yerini alacak. Dünyada sac metal sektörünün en önemli fuarı olan ve bu yıl rekor katılımcı sayısına ulaşan EuroBLECH’te 41 ülkeden bin 500 katılımcı firma ürün ve hizmetlerini tanıtacak.

Fuarın önemli katılımcılarından Coşkunöz Kalıp Makina, OEM ve diğer sanayi firmalarının verimlilik ve kalite hedeflerini karşılamak amacıyla, ileri mühendislik yeteneklerini, yenilikçi ve kalite odaklı çalışmalarını, güçlü makina parkı ve kalıp yetkinliklerini ziyaretçileri ile paylaşacak. Bursa’da kurulduğu 1983 yılından beri gelişen sektörün yol göstericisi olan Coşkunöz Kalıp Makina ile birlikte EuroBLECH 2018’te 97 adet Türk sac metal firması yer alacak. Coşkunöz Kalıp Makina, Hol 13, A126’da bulunan 64 metrekarelik standında otomotiv ve sac metal sektörünün önde gelen yöneticilerini ağırlayacak.
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