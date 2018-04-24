EKONOMİ:
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24 Nisan 2018 Salı 16:02

Çukurova Otoshow Fuarı açıldı

6. Çukurova Otoshow Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldı.

Çukurova Otoshow Fuarı açıldı
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6. Çukurova Otoshow Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldı.

Otomobil tutkunlarını bir araya getiren fuarın açılışında konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, otomobil fuarının imalat sektörünün ve istihdamın gelişmesinde büyük katkıları olduğunu belirterek, “Bundan sonraki fuarlarda yüzde yüz yerli malı, bir Türk markası otomobili de burada sergileme imkanımız da olacak” dedi.

TÜYAP Genel Müdürü Cihat Alagöz de, fuarda 14 farklı markanın yeni modellerini beğeniye sunduğunu belirterek, 3 otomobil markasının da bazı modellerini ilk kez Çukurova Otoshow Fuarı’nda görücüye çıkardığını söyledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Hayri Erce ise 2017 yılının otomotiv sektörü açısından çok önemli bir yıl olduğunu vurgulayarak, ihracat açısından rekor elde edildiğini açıkladı. İhracatın ağırlıklı olarak Avrupa’ya yapıldığını söyleyen Erce, “Üretimde rekor bir yıl oldu ve 1 milyon 675 bin adet civarında üretim gerçekleştirdik. Türkiye ihracatının yüzde 20’sini, 28,5 milyar dolarla gerçekleştirdik” diye konuştu.

6.5 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek otomotiv sektörü açısından bir rekor daha kırıldığını belirten Erce, “Bu yılın ilk üç ayda iç pazarımız yüzde 2 civarında bir artış kaydetti. Bu üç ay içerisinde 345 bin araç ihraç ettik” şeklinde konuştu.

29 Nisan’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan Çukurova Otoshow Fuarı, protokol üyelerinin kestiği kurdele ile açıldı. Protokol üyeleri daha sonra stantları gezerek araçlar hakkında bilgi aldı.

6. Çukurova Otoshow Fuarı kapsamında 29 Nisan Pazar güzü 13.00 ile 17.00 arasında Otofest düzenlenecek. Otofest kapsamında Oral Güler drift şov yaparken chooper gösterisi de yapılacak.

Girişlerin ücretli olduğu 6. Çukurova Otoshow Fuarı’nı, 24-25-26-27-28 Nisan tarihleri arasında 10.00-21.00 saatlerinde, 29 Nisan’da ise 10.00 ile 20.00 ziyaret edilebilecek.
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