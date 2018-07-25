Çukurova’da ayçiçeği hasat ücreti belirlendi

Çukurovalı üreticilerin alternatif ürün olarak tercih ettiği bitkiler arasında yer alan ayçiçeğinin 2018 yılı biçerdöver hasat ücreti, dekarda 16 TL olarak belirlendi.

Çukurovalı üreticilerin alternatif ürün olarak tercih ettiği bitkiler arasında yer alan ayçiçeğinin 2018 yılı biçerdöver hasat ücreti, dekarda 16 TL olarak belirlendi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaptığı açıklamada, TÜİK verilerine göre geçen yıl Türkiye genelinde 6 milyon 813 bin 976 dekar ayçiçeği ekim alanında bir milyon 800 bin ton ürün hasadı yapıldığını söyledi.

Türkiye ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 11’inin karşılandığı Adana’da geçen yıl ekimi yapılan 580 bin 227 dekar alandan 195 bin 225 ton ayçiçeği ürünü toplandığını belirten Doğan, “Yüreğir’de ise üreticilerimiz 9 bin 320 dekar alanda 2 bin 799 ton ayçiçeği hasadı gerçekleştirdi. Adana genelinde bu yıl ki ayçiçeği ekim alanlarının 2017 yılı verilerine yakın olduğu tahmin ediliyor” dedi.

Doğan, ayçiçeği bitkisinin hem ülke hem de Adana ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bölgemizde bu yılın ayçiçeği hasadı başladı. Ayçiçeği bitkisinin biçerdöver hasat ücreti de odamız ve Seyhan Ziraat Odası temsilcilerinin katılımıyla dekara 16 TL olarak tavsiye niteliğinde belirlendi" diye konuştu.