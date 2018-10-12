EKONOMİ:
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12 Ekim 2018 Cuma 15:00

DeFacto’dan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek

DeFacto, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek verdiğini açıkladı. Marka, enflasyonla mücadele etmeye ve müşterilerinin alım gücünü korumaya yönelik olarak yurtiçindeki mağazaları...

DeFacto'dan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na destek
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DeFacto, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek verdiğini açıkladı. Marka, enflasyonla mücadele etmeye ve müşterilerinin alım gücünü korumaya yönelik olarak yurtiçindeki mağazaları ve e-ticaret sitesini kapsayacak şekilde çeşitli indirim ve ödeme kolaylıkları uygulayacak.

Türkiye’nin önemli moda markalarından DeFacto, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na tam destek verdiğini açıkladı. Şirketten yapılan bilgilendirmede; marka, yurtiçindeki tüm mağazaları ve e-ticaret sitesinde satışa sunulan kadın, erkek ve çocuk gibi her yaş grubunu kapsayan giyim, aksesuar ve kozmetik ile ilgili ürünlerde kampanya kapsamında yüzde 30’a varan indirim uygulanacak.

Ayrıca DeFacto, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında müşterilerinin alım gücünü korumaya ve artan enflasyon yükünü hafifletmeye yönelik çeşitli indirimler ve ödeme kolaylıkları hayata geçirecek.

"Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı fiyat istikrarına odaklı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DeFacto CEO’su İhsan Ateş, "Türkiye ekonomisinin istikrarlı olarak büyümesine destek olmak üzere elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız. Ülkemizin potansiyeline her zaman inandık ve inanmaya devam ediyoruz. Alınan önlemler sayesinde ekonominin çarklarının daha sağlık bir şekilde dönmeye devam edeceğine inanıyorum. Düşük enflasyon oranı, uzun vadeli ekonomik amaçlara ulaşabilmek için gerekli koşulların başında geliyor. Dolayısıyla, ekonomik büyüme ve istihdama yönelik politikalara ihtiyacımız var. Bu doğrultuda Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nın mali disiplini koruma ve fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz ve Enflasyonla Mücadele Programı’na destek veriyoruz" dedi.
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