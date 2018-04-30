DeFacto’nun halka arzında fiyat aralığı belli oldu

DeFacto’nun 3-4 Mayıs’ta halka arzına SPK’dan onay çıktı. Şirketin halka arz edilecek payları için 12,50-15,00 TL fiyat aralığında talep toplanacağı duyuruldu.

Ulaşılabilir modada dünya markası olma hedefiyle faaliyet gösteren DeFacto’da halka arz fiyat aralığı belli oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre halka açıklık oranı yüzde 25,93 olarak belirlenen ve ek satış dahil yüzde 29,81 hissesi halka arz edilecek olan DeFacto için 12,50-15,00 TL aralığında talep toplanacak. Halka arz kapsamında ek satış dahil 68,5 milyon adet hisse yatırımcılara satılacak. Belirlenen fiyat aralığı doğrultusunda şirketin piyasa değeri 2,87 milyar ile 3,45 milyar TL arasında hesaplanıyor.

Yüzde 20’si yerli, yüzde 80’i ise yabancı yatırımcılara

DeFacto halka arzında 59 milyon 539 bin 648 TL nominal değerli, sermayenin yüzde 25,93’üne karşılık gelen paylar halka arz edilecek. Payların yüzde 1’i DeFacto yurtiçi çalışanlarına, yüzde 9’u yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 80’i ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edildi. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde halka arz edilen payların yüzde 15’ine denk gelen 8 milyon 930 bin 947 TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 29,81 olacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 27 Nisan Cuma günü onaylanan DeFacto’nun halka arz izahnamesi kapsamında 3-4 Mayıs tarihlerinde talep toplanması planlanıyor. Ak Yatırım ve İş Yatırım liderliğinde oluşturulan bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arz sürecinin ardından 11 Mayıs’ta hisselerin Borsa İstanbul’da işlem görmesi bekleniyor.

“Halka arz ile kurumsallaşma sürecimizi devam ettireceğiz”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Halka arz ile beraber kurumsallaşma sürecimizi devam ettirerek uluslararası piyasalardaki kredibilitemizi arttırmayı hedefliyoruz. İhraç edilen yeni paylar sonucundaki halka arz kaynaklarını ise yurtiçinde ve yurtdışında büyüme fırsatlarının değerlendirilmesinde ve borç kaldıraç oranının düşürülmesinde kullanmayı planlıyoruz” dedi.

Ateş, “Defacto olarak, son 7 yılda 8 kat büyüdük ve 2017 yılında 2 milyar 649 milyon TL ciroya ulaştık. Ayrıca son üç yılda 592,4 milyon TL yatırım yaptık. 2007 yılında 20 olan mağaza sayımızı, 31 Mart 2018 itibarıyla 464’e yükselttik. Geçtiğimiz yıl 70 milyonu online olmak üzere tüm mağazalarımız toplam 335 milyon kez ziyaret edildi. Orta ve uzun vadede yurt içinde ve dışında büyümeye devam etmek istiyoruz. Bu yılın ilk 4 ayında Malezya ve Moldova’da açılan mağazalarla yeni ülkelerde ayak izimizi büyütme konusundaki kararlılığımızı sürdürdük. Önümüzdeki 3 yıl boyunca da Türkiye’de yıllık yaklaşık 38 mağaza, uluslararası pazarlarda doğrudan işleteceğimiz yıllık yaklaşık 55 mağaza ile büyümeyi öngörüyoruz. Buna ek olarak, yine önümüzdeki 3 yıl yıllık ortalama 15 franchise mağaza açılışı hedefliyoruz” diye konuştu.