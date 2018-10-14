Dergi tirajları dijitalde 100 bini aştı

Yılın ilk 9 ayında toplam 43 milyon yayın Dergilik üzerinden okuyucularla buluştu.

Dijital yayın platformu Dergilik üzerinden Eylül’de 5 milyon 420 bin yayın indirildi. Yılın ilk 9 ayında toplam 43 milyon yayın dijital platformdan okundu. Dijital platform sayesinde birçok derginin tirajı da 100 bin barajını aştı. Dergilik, Eylül’de en çok okunan yerli-yabancı gazete ve dergileri kullanıcılarla buluşturdu. Okuma tutkunlarının en çok takip ettikleri dijital platform Dergilik’ten yayın indirme sayısı geçen ay 5 milyon 420 bine ulaştı. Turkcell’den yapılan açıklamaya göre Eylül’de 4 milyon 374 bin dergi ve 1 milyon 45 bin gazete okundu. Yıl başından bu yana Dergilik’ten toplam 43 milyon içerik indirildi. Dergilik sayesinde birçok dergi tirajı da 100 bin barajını aşma başarısı gösterdi. Eylül’de 378 bin kişi daha Dergilik uygulamasıyla tanıştı. Eylül itibarıyla ilk 9 ayda Dergilik uygulaması 7 milyon 600 bin kez indirilmiş oldu. Aktif kullanıcı sayısı ise 8 milyonu geçti.

Dergi ve gazeteyi kaldığın yerden oku

Türkiye’de yayıncılık sektörüne yeni bir soluk getiren Dergilik’ten erişilebilen yayın sayısı her geçen gün artıyor. Yerel ve ulusal pek çok yayını tek bir platform üzerinden sunan Dergilik dünyanın en popüler yabancı dergilerin yanı sıra sadece platforma özel hazırlanmış içerikleri de raflarına taşıyor. 1000’den fazla yabancı yayın, bin 500’den fazla dergi ve 85 gazete ile toplam bin 700 içerik online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geliyor. Tüm operatör müşterilerinin indirip keyifle kullanabileceği Dergilik uygulamasına dileyen aylık abone olabilirken, isteyenler dergileri tek tek de satın alabiliyor.

TURKSPORU da Gelibolu özel sayısıyla Dergilik’te

Spora dair tüm gelişmeleri, başarı hikayelerini, sporcu röportajlarını ve spor dallarına dair merak ettiğiniz her şeyi bulabileceğiniz TURKSPORU dergisi, şimdi Turkcell Gelibolu Maratonu özel sayısıyla Dergilik uygulamasında yayında. Türkiye’nin en teknolojik maratonu olan Turkcell Gelibolu Maratonu’na dair tüm detaylar, maratona hazırlık için ipuçları, maratona katılacak ünlü fenomen Hayrettin ve dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen’in çok özel röportajları ve Çanakkale gezi rehberi Turksporu dergisi Turkcell Gelibolu Maratonu özel sayısında.